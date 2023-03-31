''Şampiyon Melekler Takımı için yürüyoruz''

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31/03/2023

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''Şampiyon Melekler Takımı için yürüyoruz''

Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin düzenlediği 5. Geleneksel Bahar Yürüyüşü Şampiyon Melekler Takımı için yürüyoruz sloganıyla 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 9.30’da gerçekleşiyor. Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Turizm kültür gençlik ve çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlar, Milletvekilleri, bölge belediye başkanları, Mesarya Belediye başkanı, Akdoğan Muhtarı, okul müdürleri ve Şampiyon melekler takımın aileleri ile Akdoğan ve bölge halkının katılımı ile gerçekleşecek.

31/03/2023 09:23
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TAGS: Şampiyon Melekler, Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği, 5. Geleneksel Bahar Yürüyüşü
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