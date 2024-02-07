Buse Savaşkan, Udin Development International High Jump Contest yarışmasında ikinci oldu

Buse Savaşkan'dan bir başarı daha

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, bu sezon başarılarına bir yenisini İtalya’da ekledi. İtalya’nın Udine şehrinde düzenlenen Udin Development International High Jump Contest yarışmasına katılan Buse, 1.85’lik derecesi ile ikinci oldu.

6 Şubat Salı günü gerçekleştirilen yarışta 1.85’lik dereceyi geride bırakan Buse, 1.88’lik yükseklikteki üç hakkında başarılı olamayarak yarışmayı ikinci tamamladı. Yarışmada birinci 1.88’lik derecesi ile Litvanyalı atlet Airine Palsyte oldu.

Şampiyon Melekler’e armağan etti

Buse Savaşkan yarışma sonrasında yaptığı açıklamada elde ettiği başarıyı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’na armağan ettiğini belirtti. KKTC Atletizm Federasyonu sosyal medya hesabında yayınlanan video da Buse, “Bu ikinciliği 6 Şubat Asrın Felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’e adıyorum. İnşallah olimpiyatlarda da onların adını temsil ederek yarışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Olimpiyat yolunda yoğun tempo

Aralık ayında 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle Portekiz’de Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev nezaretinde kampa girerek hazırlıklarını sürdüren Buse, bu yıl katıldığı dördüncü yarışta da ilk üç içerisinde yer aldı.

Ocak ayında Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olan Buse, Almanya’da Wuppertaler Hochsprungmeeting organizasyonunda da 1.91’lik derecesi ile üçüncü olurken, 22 yıldır kırılmayan Türkiye salon rekorunu da kırma başarısı göstermişti. Cumartesi günü Fransa’nın Amiens şehrinde Meetin 3 Sauts yarışmasında 1.86’lık derecesi ile birinci olan Buse, aynı zamanda kendisine ait şampiyona rekorunu da kırmıştı. Buse, son olarak İtalya’da ikinci olarak dördüncü yarışında da derece almış oldu.