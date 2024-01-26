Şampiyon Meleklere İthaf Edilen 'Eksik Şubat' Şarkısı 6 Şubat'ta Yayınlanacak

Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçen ve 6 Şubat depreminde kaybedilen canlara (Şampiyon Melekler) ithaf edilen “Eksik Şubat” şarkısı bugün ilk kez Bayrak FM’de yayınlandı.

Konuyla ilgili Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kamuoyuna ilk kez 5 Mayıs 2023’te XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında sunulan şarkının klibi 6 Şubat’ta BRT1’de yayınlanacak.

Sözleri Kültür Dairesi Müdürü şair Şirin Zaimağaoğlu’na, bestesi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü müzisyen Nazım Ced’e ait olan ve Umut Albayrak tarafından seslendirilen Eksik Şubat isimli şarkının klip yönetmenliğini Prof. Dr. Fevzi Kasap, görüntü yönetmenliğini Vasvi Kuni, sanat yönetmenliğini Suat Suiçmez üstlendi. Şarkının kayıt ve aranjesini Kazım Özalp yaptı.