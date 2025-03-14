Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, fitre bağışlarının derneğe yapılması çağrısında bulundu

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, eğitim ve sosyal destek projeleri için fitre bağışlarının derneğe yapılması çağrısında bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, fitrelerin derneğe SMS yoluyla bağışlanabileceği belirtildi.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, her iki operatörden “BAGIS” yazıp 3535’e kısa mesaj göndererek çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sağlayabilecek.

Her SMS’in 300 TL olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fitreniz gelecek nesillere umut olsun. Gelin, bu Ramazan’da fitrelerimizi birlik ve dayanışma içinde umut dolu yarınlara dönüştürelim.”