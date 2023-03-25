Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği: Hesabını soracağız

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve önemli kararlar aldı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden alınan kararlar ise şöyle;

“Çocuklarımızın ismini yaşatacak, hukuk mücadelesinde örgütlü yer alacağız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremde yitirdiğimiz evlatlarımızın anısını yaşatırken, başarılı çocukları ve sporcuları destekleyecek, ayrıca “İsias Dosyası”na yönelik yargı sürecini de örgütlü takip edecek. Dernek ayrıca okul inşa projelerinde yer alacak

“Bizim, aileler olarak tek düşüncemiz, resmen cinayete kurban giden çocuklarımız için mücadeleye devam etmek.”

Türkiye’deki 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz ve tüm Kıbrıs’ın ortak acısına dönüşen Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin şampiyon kız ve erkek voleybol sporcuları “şampiyon melekler” için önemli kararlar alındı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Ruşen Karakaya başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Eğitim odaklı faaliyetler yürütecek olan dernek, bir taraftan Adıyaman’da kaybedilen çocuklarımız, öğretmen ve ailelerin ismini yaşatacak, diğer yandan da çocuklara eğitim / başarı bursu verilecek ve başarılı öğrenci sporcuların desteklenmesi için çalışacak.

Dernek Yönetim Kurulu, amaçlarının çocuklarının ismini yaşatmak, ayrıca sorumluların yargılanması sürecinde de hukuk mücadelesine örgütlü şekilde katılmak olduğunu açıkladı.

Çocuklarının eğitim alanında başarılı, spor alanında sürekli zirvede olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu, amaçlarını da şöyle açıkladı:

“Aileler, ciddi bir birliktelik içerisinde. Bu dayanışmayı hayatta olduğumuz sürece sürdürme kararı aldık.

Bizi bir arada tutan, kader birliğimiz ve birlikte birbirimize tutunma çabamızdır. Bunu yaparken de yeni hedefler belirledik.

Öncelikle eğitimin içinde kalacağız. Birincil hedefimiz, meleklerimiz adına okul inşa etmektir. Bu süreçte birçok bağışçı bizlere ulaşmış, meleklerimiz adına yapılacak projelere katkı yapmak isdediklerini ifade emişlerdir. Şeffaf bir şekilde, gelen tüm iş birliği taleplerini değerlendirerek, en iyisi için çalışacağız. Toplumumuzun tüm kesimleriyle iş birliği yaparak hem meleklerimizin adını yaşatmak hem de eğitime katkıda bulunmak istiyoruz.

Devamında başarılı çocuklarımıza destek bursları vereceğiz.

Bizim, aileler olarak tek düşüncemiz, resmen cinayete kurban giden çocuklarımız için mücadeleye devam etmek.

“Hesabını soracağız”

Bir taraftan bu mücadeleye devam edeceğiz, hesabını soracağız, diğer taraftan da başka çocukların hayatına dokunacağız.

Şeffaf bir şekilde, gelen tüm iş birliği taleplerini değerlendirerek, en iyisi için çalışacağız.

Toplumun tüm kesimleri ile işbirliği yapacağız.

Çocuklarımızın ismini yaşatırken, onların hedefleri doğrultusunda çabalarını yürüten başka çocukların hayatına dokunacağız. Bu, her ailemizin ortak düşüncesidir.

Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

Dernek, amaçlar doğrultusunda kullanılacak hesap numaralarını da kamuoyuyla paylaştı.

Hesap numaraları şöyle:

BANKA IBAN BİLGİLERİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI / TL

TR95 0006 4000 0016 8210 3482 96

TÜRKİYE İŞ BANKASI / USD

TR56 0006 4000 0026 8210 4764 51

TÜRKİYE İŞ BANKASI / EUR

TR66 0006 4000 0026 8210 4764 65

TÜRKİYE İŞ BANKASI / GBP

TR28 0006 4000 0026 8210 4764 70

İLETİŞİM NO: 0539 1150115

e-mail adresi: [email protected]

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:

FACEBOOK: Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği

TWITTER: Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği - @sampiyon_melek''

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25/03/2023 17:20