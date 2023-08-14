Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Telsim arasında protokol imzalandı

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14/08/2023

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Telsim arasında protokol imzalandı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Telsim arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

Telsim’den verilen bilgiye göre, protokole Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

Şampiyon Melekler takımı için Beste Sakallı’nın sözlerini yazıp, İpek İkinci ve Onur Arslan’ın bestelediği “Sessiz Bir Şarkı” adlı parça, Telsim sponsorluğunda tüm digital platformlarda ve "Telsim Arayana Dinlet" servisinde dinleyici ile buluştu.

Telsim’in "Arayana Dinlet" servisinde ve digital platformlarda yerini alan “Sessiz Bir Şarkı”nın tüm geliri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

14/08/2023 15:28
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TAGS: Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, telsim
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