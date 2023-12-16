Şampiyon Meleklerin son görseli ülke geneline yayıldı
16/12/2023
3 Ocak’ta Adıyaman’da başlayacak İsias Davası öncesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Dava öncesi sosyal iletişim alanları üzerinden kamuoyu hassasiyetini artırmak isteyen dernek bugün hazırladığı son görseli paylaştı.
İSİAS BENİM DAVAM başlıklı görsel bir anda KKTC genelinde ve Türkiye’de yoğun ilgi gördü.
KKTC’de siyasilerin de görseli profil resmî yaptığı dikkat çekti.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, kamuoyu ilgisinin dava öncesi sürmesini istiyor.