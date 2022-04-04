Şampiyon oldu, tarihe geçti!

Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşayan 18 yaşındaki Carlos Alcaraz, Miami Açık'ı kazanan en genç erkek tenisçi oldu.

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04/04/2022

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Şampiyon oldu, tarihe geçti!

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Ruud ile 14 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

18 yaşındaki Alcaraz, 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-4'lük skorla hanesine yazdırarak Miami Açık tarihinin en genç erkek şampiyonu unvanını aldı.

Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğunu yaşayan Alcaraz (18 yaş, 333 gün); Michael Chang (18 yaş, 158 gün) ve Rafael Nadal'dan (18 yaş, 318 gün) sonra Masters turnuvası kazanan 3. en genç tenisçi oldu.

04/04/2022 10:03
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TAGS: Şampiyon, Carlos Alcaraz, Miami Açık
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