Şampiyon sporcuya iki ay uzaklaştırma cezası

Xinhua ajansının haberine göre, Kore Paten Birliği (KSU), kısa kulvar sürat pateninde iki olimpiyat altın madalyası kazanan Shim Suk-hee'nin antrenörü ile mesajlaşmasında takım arkadaşlarını kötülediği gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı verildiğini açıkladı.

KSU Disiplin Komitesi Başkanı Kim Seong-cheol, Shim'in davranışlarının sporun saygınlığına zarar verdiğini aktardı.

Shim'in, söz konusu karara itiraz etmezse 4 Şubat'ta başlaması planlanan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayabileceği aktarıldı.

Milli takımdan özür dileyip dilemeyeceği sorulan Shim'in, soruya yanıt vermediği belirtildi.

Shim, 2018 Olimpiyatları sırasında diğer sporcu Choi Min-Jeong'u kasıtlı olarak düşürmüş olabileceğini öne süren bir antrenörle yazılı mesajlaşması sonrası tüm Dünya Kupası sezonu boyunca milli takımdan çıkarılmıştı.

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22/12/2021 14:34