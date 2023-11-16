Şampiyon St.Hilarion'da Belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.

4 yarıştan oluşan şampiyonaya buyıl ilgi oldukça yoğun geçerken, Saat 12.00'de başlayacak final yarışında Deniz Denner , Methoidis Grygoris, Loucas Christoforu ve Salih Çelikkaya Şampiyon olabilmek için start alacaklar . Tüm kategorilerde şampiyonun belirleneceği yarışta ralli şampiyonasının başarılı isimleri Çağkan Bozalanlar , Sadık Bilgimer ve Selen Bilgimer'de start alacaklar.

E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık ve Ahmet Öksüzoğluları arasında şapiyonluk mücadelesi yaşanacak.

KKTC Başbakanlık katkıları ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek ve 24 ekibin start alacağı final yarışında etaplar Yıldıray Debreli anısına geçilecek.

18 Kasım Cumartesi saat 12.00 da start alacak olan yarışta seyirciler için oluşturulacak noktalara minibus servisi de yapılacak.Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek ,Avenue Dereboyu,Çelikkaya Motors ,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak 4. Tırmanma Yarışına ilginin fazla olması bekleniyor.