Şampiyon Tango Bourges

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İtalya ekibi Umana Reyer'i 74-38 yenen Fransa temsilcisi Tango Bourges, şampiyon oldu.

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08/04/2022

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Şampiyon Tango Bourges

Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Tango Bourges, devre arasına 38-29 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Tango Bourges, üçüncü çeyreğini 51-34 önde bitirdiği mücadeleden 36 sayı farkla 74-38 galip ayrıldı.

Tango Bourges, turnuvada 2016'dan sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Ev sahibi takımda Iliana Rupert, 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. Umana Reyer'de Yvonne Anderson 12 sayı kaydetti.

08/04/2022 09:18
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TAGS: Tango Bourges, spor
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