Şampiyon yarışçı Solakay’dan manidar mesaj

Motosiklet camiasının simge isimlerinden Hasan Solakay, manidar bir paylaşımla gündemde…

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26/11/2024

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Şampiyon yarışçı Solakay’dan manidar mesaj

Sayısız Şampiyonluklarıyla KKTC’nin en başarılı motosiklet Drag yarışçılarından, motosiklet camiasının simge isimlerinden Hasan Solakay, manidar bir paylaşımla gündemde…

Solakay. “ O lastiğida yakdım ,o ruhu da yakdım ,o kırılması gereken kalplerida gırdım ,hakettiğim yerde galbimda gırıldı,üzdüm,üzüldüm,çokda eğlendim ve yaşanması gereken birçok şeylerida yaşadım” diye yazdı. 

Hasan Solakay, “Bu alemde tek başına değil motosiklete gönül veren 7'den70'e herkesin sayesinde geriye bir Hasan Solakay ismi bıraktığıma inanıyorum adı "Motosikletle" özdeşleşen....diye ekledi.

Şampiyon Solakay’ın mesajı motosiklet camiasında ilgi görürken, paylaşımın motivasyon amaçlı olduğu kadar veda mı ediyor sorusunu da gündeme getirdi

26/11/2024 21:49
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TAGS: hasan solakay
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