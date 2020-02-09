Şampiyon Yeni Boğaziçi

BTM 1.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Yeni Boğaziçi, Yarköy maçından 6-1 galibiyet elde ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz yıl düştüğü 1. Lig’e yeniden çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

2017-2018 yılında Süper Lig, 2018-2019 sezonunda ise 1. Lig’den düşen ve bu sezon BTM 1.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Yeni Boğaziçi, Eralp Şerifoğlu’nu takımın başına getirerek yeniden başarı yakaladı.

Boğaziçi geride kalan 15 haftada 14 galibiyet alarak şampiyonluğunu ilan etti. Ligin bitmesine 3 hafta kala rakiplerine 10 puan fark yapan Yeniboğaziçi bugün Akova Eray Vudalı stadında Yarköy ile karşılaştı.

Bu maçı da 6-1 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Yeniboğaziçi’ne galibiyet getiren golleri 2 Cemil Awad, 2 Ahmet Yalçın, 2 Serhat Özuğurlu kaydetti.

09/02/2020 20:43