Şampiyon Yüzücü Doğukan Ulaç, Haber Kıbrıs’a konuştu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt’un Doğukan Ulaç’ın KKTC’yi temsilen yarışlara katılmıyor. Bize haber vermeden tebrik edilmesini istiyor” sözleri yeni bir tartışmayı ateşledi.

Başbakanlık ve Spor Dairesi’nin Doğukan’a destek verirken, federasyon başkanının açıklaması kafaları karıştırdı.

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a konuşan Şampiyon Yüzücü Doğukan Ulaç ise “Ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Ambargolar altında spor yapmaya çalışan gençleri, Türkiye forması altında, başarılarımla, temsil ettiğime inanıyorum. Bana destek verenlere de çok teşekkür ediyorum” dedi