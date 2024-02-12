Şampiyon Yüzücüden sitem!

Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, son yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme çabalarına rağmen, kendi federasyon başkanından beklediği tebriği alamamış olmanın hayal kırıklığını dile getirdi.

Ulaç, "Ülkemi (KKTC'yi) ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve etmeye de devam edeceğim. Bu yarışma ile birlikte 3. sefer Türkiye Milli Takımı'na seçildim. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bütün milletvekillerimiz ve muhalefet başkanları, Spor Dairesi Müdürü ve Spordan sorumlu müsteşarımız, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi başkanı, yöneticilerimiz ve diğer federasyonlardan başkanlar ve yöneticiler, benimle iletişime geçip beni tebrik ettiği için teşekkür ederim" dedi.

Ancak, yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Ulaç, "Doğduğum, büyüdüğüm, yetişdiğim Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu başkanımızın benimle iletişime geçip tebrik bile etmemesi beni kırmış ve üzmüştür. Olaya profesyonel bir şekilde bakıp, ben çalışmalarıma ve başarılarıma devam edeceğim" şeklinde konuştu.