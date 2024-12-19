Şampiyonlar deneyimlerini paylaştı

Olimpiyat yolunda deneyimlerini anlatan katılımcılar, Kıbrıslı Türk sporculara ve konuklara ilham olarak, unutulmaz anlar yaşattılar.

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19/12/2024

Şampiyonlar deneyimlerini paylaştı

KKTC Okçuluk Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Olimpiyatlarda, Türk okçuluk tarihinin ilk takım madalyasını kazandıran Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış’ı, antrenörleri Sayın Yusuf Göktuğ Ergin ve Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Sayın Abdullah Topaloğlu ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde bir etkinlik düzenlendi.
 
Olimpiyat yolunda deneyimlerini anlatan katılımcılar, Kıbrıslı Türk sporculara ve konuklara ilham olarak, unutulmaz anlar yaşattılar.

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TAGS: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer
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