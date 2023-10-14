Şampiyonlar için Basketbol Federasyonu da söz verdi

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14/10/2023

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Şampiyonlar için Basketbol Federasyonu da söz verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenleyeceği ve 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na, spor camiasından gelen destek artıyor.
Şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için yapılacak maratona Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu da kaydını yaptırdı.
Orhun Mevlit başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile de görüşerek basketbol camiasının anlamlı maratona desteğinin tam olduğu mesajını verdi.

14/10/2023 09:29
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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