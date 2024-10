Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe Medicana'nın

Voleybol 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana dev kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Derbi nefes kesti

Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, kadın voleybolunda sezonun ilk kupası olan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan dev derbi nefes kesti.

Voleybolseverler, iki takımın da mücadeleyi bir an olsun bırakmadığı maçta birbirinden keyifli 4 set izledi.

Set kazananlarını ufak detaylar belirlerken, kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Medicana 3-1'lik skor ile mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Kupada zafer Fenerbahçe Medicana'nın

3 takım 5'şer kupa...

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda zirveye çıkarak yeni bir başarıya imza attı. 5. kez kupaya uzanan sarı lacivertliler, bu alanda VakıfBank'ı ve Eczacıbaşı Dynavit'i yakaladı.

Maçın MVP'si Vargas oldu

Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki Şampiyonlar Kupası'nda "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülü Melissa Vargas'a verildi. Başarılı pasör çaprazı, organizasyon kapsamında ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşpı'da 25 sayı kaydeden Tijana Boskovic'in bu çabası ise kupa için yeterli olmadı.

Fenerbahçe Medicana kupasını aldı

Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana kupasını aldı.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncularına ikincilik şiltleri, kupada 5. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçeli voleybolculara da şampiyonluk madalyaları verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Liza Safranova'ya AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti.

18 yaşındaki smaçör, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu Queen'in kupa törenlerinin ikonikleşen şarkısı "We are the champions" eşliğinde kutladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Atanasevic)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rattke, Boskovic, Alexa Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Hande Baladın, Stevanovic, Beyza Arıcı)

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 25-18

Süre: 110 dakika (29, 27, 25, 29)

16/10/2024 22:08