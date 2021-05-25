Şampiyonlar Ligi Finali'ne 16 bin 500 taraftar alınacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Chelsea takımları arasında Porto’da oynanacak olan karşılaşmaya 16 bin 500 seyirci alınacağını duyurdu.

UEFA tarafından Estadio Drago'da oynanacak olan finalin bilet satışı ile ilgili yapılan bilgilendirmede 16 bin 500 taraftarın maçı takip edebileceği aktarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının biletleri ise saat 14.00'te satışa sunulacak.

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25/05/2021 15:23