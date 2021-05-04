Şampiyonlar Ligi finaline seyirci hazırlığı

İstanbul, seyircili finale hazırlanıyor. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline taraftar alınması bekleniyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde, maçın seyircili oynanması değerlendirildi. Stada yüzde 25 kapasiteyle taraftar alınması için ilgili detaylı bir çalışma yapılıyor.

Kararın çıkması halinde 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 19 bin taraftar finali tribünden takip edecek.

İstanbul'da geçen yıl yapılması planlanan final panedemi nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen yıl yaptığı açıklamada önceliklerinin finalin seyircili oynanması olduğunu söylemişti.

UEFA, 26 Mayıs'ta Polonya'da oynanacak Avrupa Ligi finaline de yüzde 25 kapasityle seyirci alınacağını açıklamıştı.

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04/05/2021 17:35