Şampiyonlar Ligi grup etabında son hafta: Günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup etabının son haftası bugün oynanacak 8 maçla başlayacak.
12/12/2023
Şampiyonlar Ligi 2023/23 sezonunda grup etabının son haftası başlıyor.
Devler Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar netlik kazanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda şu ana kadar 12 takım gruptan çıkmayı garantiledi. Kalan 4 takım ise bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı şöyle:
20.45: Lens-Sevilla
20.45: PSV Eindhoven-Arsenal
23.00: Manchester United-Bayern Münih
23.00: Kopenhag-Galatasaray
23.00: Napoli-Braga
23.00: Union Berlin-Real Madrid
23.00: Inter-Real Sociedad
23.00: Salzburg-Benfica