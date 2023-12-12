Şampiyonlar Ligi grup etabında son hafta: Günün programı

Şampiyonlar Ligi 2023/23 sezonunda grup etabının son haftası başlıyor.

Devler Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar netlik kazanacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda şu ana kadar 12 takım gruptan çıkmayı garantiledi. Kalan 4 takım ise bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.



A Grubu'nda yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.



Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek.



Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı şöyle:



20.45: Lens-Sevilla

20.45: PSV Eindhoven-Arsenal

23.00: Manchester United-Bayern Münih

23.00: Kopenhag-Galatasaray

23.00: Napoli-Braga

23.00: Union Berlin-Real Madrid

23.00: Inter-Real Sociedad

23.00: Salzburg-Benfica