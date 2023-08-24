Şampiyonlar Ligi için son 90 dakika! Galatasaray deplasmanda kazandı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Molde ile karşılaştı.

Okan Buruk, Molde karşısında Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi 11'ini tercih etti. Sarı kırmızılılarda sakatlığı süren Zaha Norveç'e götürülmedi.

Karşılaşmaya Molde golle başladı. 8. dakikada kullanılan kornerde Ellingsen topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray rakibine 25'te Sergio Oliveira ile karşılık verdi. Yunus Akgün'ün kazandığı serbest vuruşta Oliveira harika bir vuruşla takımına beraberliği getirdi.

Mauro Icardi, 29'da muhteşem golle Galatasaray'ı öne geçirdi.

1 - Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçta da gol atan Mauro Icardi, topla Molde ceza sahasında ilk buluşmasında karşılaşmadaki ilk şutunu çekti ve fileleri havalandırdı. (Opta)

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erse de sarı kırmızılılar üstünlüğünü koruyamadı. Molde 56'da Haugen ile skoru eşitledi.

Mauro Icardi'nin asistinde Midtsjö Galatasaray'ın 3. golünü attı.

Galatasaray'da yeni transfer Tete 82'de Yunus Akgün yerine oyuna girerek ilk kez sarı kırmızı formayla boy gösterdi.

Galatasaray - Molde eşleşmesinin rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü 22.00'de Rams Park'ta oynanacak.

Türklerden maça yoğun ilgi

Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.

Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.

- Şehrin yaklaşık 3'te 1'i maça geldi

Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3'te biri statta maçı izledi.

Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı.

Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.

- Linnes, Galatasaray'a karşı oynayamadı

Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.

Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.