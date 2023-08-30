Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi zamanı geldi. Galatasaray, 4 yıllık aranın ardından yeniden grup aşamasında mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finalin maç programı şöyle:

Çeyrek final

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

Yarı final

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final

1 Haziran 2024 - Wembley

Galatasaray hangi torbada yer alacak?

Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan Devler Ligi'ne katılacak.