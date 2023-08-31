Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları, kura çekimi ile belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, play-off turunda Molde'yi mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.



İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak takımlar...

1. Torba

Manchester City

Sevilla

Barcelona

Napoli

Bayern Münih

PSG

Benfica

Feyenoord

2. Torba

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borrusia Dortmund

Atletico Madrid

Leipzig

Porto

Arsenal

3. Torba

Shakhtar Donetsk

Salzburg

PSV

AC Milan

Braga

Lazio

Kızılyıldız

Young Boys

4. Torba

Galatasaray

Real Sociedad

Celtic

Newcastle United

Union Berlin

Lens

Antwerp

Kopenhag

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da yapılacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı izlenebilecek.