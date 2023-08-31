Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları, kura çekimi ile belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
31/08/2023
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları, kura çekimi ile belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray, play-off turunda Molde'yi mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak takımlar...
1. Torba
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Münih
PSG
Benfica
Feyenoord
2. Torba
Real Madrid
Manchester United
Inter
Borrusia Dortmund
Atletico Madrid
Leipzig
Porto
Arsenal
3. Torba
Shakhtar Donetsk
Salzburg
PSV
AC Milan
Braga
Lazio
Kızılyıldız
Young Boys
4. Torba
Galatasaray
Real Sociedad
Celtic
Newcastle United
Union Berlin
Lens
Antwerp
Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
31 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da yapılacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı izlenebilecek.