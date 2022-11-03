Şampiyonlar Ligi | Maccabi Haifa 1-6 Benfica (Maç Sonucu)

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftasında Benfica, Maccabi Haifa'yı farklı yendi.

Rakibini 6-1 mağlup eden Benfica, H grubunu Paris Saint Germain'in önünde lider tamamladı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller Goncalo Matias Ramos, Peter Musa, Alejandro Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Pereira Araujo ve Joao Mario'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise penaltıdan Tjaronn Chery kaydetti.

Deplasman golü lideri belirledi

Benfica, aldığı galibiyetle Paris Saint Germain'le puanını eşitlerken genel averajda da rakibini yakaladı. Portekiz ekibi, Paris Saint Germain'e göre deplasmanda daha fazla gol attığı için grubunu lider tamamladı.

H grubunu Benfica ve Paris Saint Germain, 14 puanda noktaladı.

Gruptaki diğer maçta Paris Saint Germain, Juventus'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve ikinci oldu.

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03/11/2022 09:20