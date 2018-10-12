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Şampiyonlar Ligi maçına şike soruşturması

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Paris Saint Germain'in 6-1 kazandığı Kızılyıldız karşılaşma hakkında şike şüphesiyle soruşturma açıldı. Soruşturmanın, UEFA'nın Fransa Futbol Federasyonu'nu uyarmasının ardından açıldığı öğrenildi.

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12/10/2018

Şampiyonlar Ligi maçına şike soruşturması

 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile Kızılyıldız arasında 3 Ekim 2018’de oynanan karşılaşma hakkında şike soruşturması açıldı. Fransız yetkililer, UEFA’dan gelen uyarı sonrasında 6-1 Paris Saint Germain’in galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmayı mercek altına aldı.

Şike soruşturması, bir Kızılyıldız yöneticisi ve beraberinde birçok şahsın, “Kızılyıldız 5 farkla kaybeder” maç sonucuna milyon Euro’luk bahisler yaptığı şeklindeki iddiaların ardından açıldığı öğrenildi.

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TAGS: Şampiyonlar Ligi
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