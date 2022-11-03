Şampiyonlar Ligi | Manchester City namağlup tamamladı, Dortmund deplasmanda takıldı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Manchester City, Sevilla'yı mağlup ederek grubunu namağlup tamamladı.



Sevilla, Rafa Mir'in 31. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken devreye konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada genç oyuncusu Rico Lewis'in golüyle skorda dengeyi sağladı.

Mücadelenin son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken 73. dakikada Manchester City, üstünlük golünü bir diğer genç oyuncusu Julian Alvarez'le buldu. 83. dakikada ise Riyad Mahrez, Manchester City'in 3. golünü kaydederek skoru belirledi.



Karşılaşmanın kalan bölümünde skoru koruyan Manchester City, gruptaki 6. maçında da mağlup olmadı ve grup etabını 14 puanla namağlup tamamladı. 3. yenilgisini alan Sevilla ise 5 puanla grup etabını noktaladı.

Gruplardaki son maçlar öncesinde Manchester City liderliği, Sevilla ise Avrupa Ligi'ni garantilemişti.

Danimarka'da kazanan çıkmadı

Gruptaki diğer maçta Borussia Dortmund, deplasmanda Kopenhag'la 1-1 berabere kaldı. Dortmund'un golü Thorgan Hazard'dan gelirken ev sahibi Kopenhag'ın golünü Hakan Arnar Haraldsson kaydetti.



Bu sonuçla Dortmund grup etabını 9, Kopenhag ise 3 puanla tamamladı.

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03/11/2022 09:36