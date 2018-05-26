Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Kiev'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, TSİ 21.45'te başlayan maçta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışıyor.

İlk yarı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Benzema'nın golüyle Real Madrid, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.

Liverpool, Mane'nin golüyle Real Madrid karşısında eşitliği yakaladı: 1-1

Bale, Real Madrid'i Liverpool karşısında tekrar öne geçirdi: 2-1

Kendisinin 2. takımının 3. golünü atan Bale, takımı Real Madrid'i Liverpool karşısında iki farkla öne geçirdi: 3-1