Şampiyonlar Ligi | Shaktar Donetsk 0-4 Leipzig (Maç Sonucu)

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, deplasmanda Shaktar Donetsk'i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Grubu 3. sırada bitiren Shaktar Donetsk ise UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

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03/11/2022

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Şampiyonlar Ligi | Shaktar Donetsk 0-4 Leipzig (Maç Sonucu)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun son hafta maçında Leipzig, Shaktar Donetsk'i farklı mağlup ederek gruptan çıktı.

İlk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 4-0 kazanan Leipzig, 12 puana ulaşarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Leipzig'e galibiyeti getiren goller Christopher Nkunku, Andre Silva, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo'dan geldi.

Shaktar Donetsk ise grubu 6 puanda tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Ukrayna ekibi, gruptaki tek galibiyetini ilk maçta Leipzig'e karşı almıştı.

Üst üste 4. galibiyet

Gruptaki ilk maçında Shaktar Donetsk'e sahasında 4-1 kaybeden Leipzig, ikinci maçında Real Madrid'e deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından Celtic'i 2 maçta da yenen Bundesliga ekibi, sonraında Real Madrid'i 3-2 mağlup etmişti. Grup etabının son maçında ise Shaktar Donetsk'i mağlup eden Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

03/11/2022 09:38
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, Shaktar Donetsk, Leipzig
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