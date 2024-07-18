Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu rövanşında 6 maç oynandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan maçların ardından Slovan Bratislava, Kİ Klaksvik, Petrocub, Ludogorets, Rigas Skola ve Borac, 2. tura çıkma başarısı gösterdi.



Organizasyonda, UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Celje, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints de 2. eleme turuna çıkmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda 6 eşleşmedeki maçların sonuçları şöyle:



Struga-Slovan Bratislava: 1-2, 2,4

Differdange-Kİ Klaksvik: 0-0, 0-2

Petrocub-Ordabasy: 1-0, 0-0

Dinamo Batumi-Ludogorets: 1-0, 1-3

Larne-Rigas Skola: 0-4, 0-3

Egnatia-Borac: 2-1, 0-1 (1-4 penaltılarla)

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