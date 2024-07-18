Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunda rövanş maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların ardından 6 takım daha bir üst tura yükseldi.

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18/07/2024

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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu rövanşında 6 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan maçların ardından Slovan Bratislava, Kİ Klaksvik, Petrocub, Ludogorets, Rigas Skola ve Borac, 2. tura çıkma başarısı gösterdi.

Organizasyonda, UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Celje, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints de 2. eleme turuna çıkmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda 6 eşleşmedeki maçların sonuçları şöyle:

Struga-Slovan Bratislava: 1-2, 2,4
Differdange-Kİ Klaksvik: 0-0, 0-2
Petrocub-Ordabasy: 1-0, 0-0
Dinamo Batumi-Ludogorets: 1-0, 1-3
Larne-Rigas Skola: 0-4, 0-3
Egnatia-Borac: 2-1, 0-1 (1-4 penaltılarla)

18/07/2024 10:36
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, 1. eleme turu
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