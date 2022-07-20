Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu 7 maçla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı.
20/07/2022
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre): 3-2
Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç): 1-0
Pyunik (Ermenistan) - Diddeleng (Lüksemburg): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Şkupi (Kuzey Makedonya): 2-2