Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu 7 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı.

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20/07/2022

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Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu 7 maçla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre): 3-2

Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç): 1-0

Pyunik (Ermenistan) - Diddeleng (Lüksemburg): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Şkupi (Kuzey Makedonya): 2-2

20/07/2022 09:16
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TAGS: Şampiyonlar Ligi
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