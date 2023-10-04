Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta tamamlanıyor: Günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
04/10/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası dün oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Turnuvada A Grubu'nda yer alan Galatasaray, dün oynanan maçta Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.
Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Atletico Madrid - Feyenoord
19.45 Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic - Lazio
22.00 Borussia Dortmund - Milan
22.00 Newcastle United - Paris Saint-Germain
22.00 Leipzig - Manchester City
22.00 Kızılyıldız - Young Boys
22.00 Porto - Barcelona
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
Manchester United - Galatasaray: 2-3
Kopenhag - Bayern Münih: 1-2
B Grubu
PSV Eindhoven - Sevilla: 2-2
Lens - Arsenal: 2-1
C Grubu
Union Berlin - Braga: 2-3
Napoli - Real Madrid: 2-3
D Grubu
Salzburg - Real Sociedad: 0-2
Inter - Benfica: 1-0