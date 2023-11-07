Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, 7 Kasım Salı ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.



Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:



7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United

20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona

23.00: Atletico Madrid-Celtic

23.00: Lazio-Feyenoord

23.00: Milan-Paris Saint-Germain

23.00: Manchester City-Young Boys

23.00: Kızılyıldız-Leipzig

23.00: Porto-Royal Antwerp



8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin

20.45: Real Sociedad-Benfica

23.00: Bayern Münih-Galatasaray

23.00: Kopenhag-Manchester United

23.00: Arsenal-Sevilla

23.00: PSV Eindhoven-Lens

23.00: Real Madrid-Braga

23.00: Salzburg-Inter