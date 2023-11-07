Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı

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07/11/2023

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, 7 Kasım Salı ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic 
23.00: Lazio-Feyenoord 
23.00: Milan-Paris Saint-Germain 
23.00: Manchester City-Young Boys 
23.00: Kızılyıldız-Leipzig 
23.00: Porto-Royal Antwerp 

8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin 
20.45: Real Sociedad-Benfica 
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga 
23.00: Salzburg-Inter

07/11/2023 08:53
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TAGS: Şampiyonlar Ligi
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