Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın maç programı
07/11/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, 7 Kasım Salı ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp
8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter