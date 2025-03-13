Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı. Avrupa’nın dev ekipleri, yarı final biletini almak için mücadele edecek.

Son 16 Turu Tamamlandı

Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda son 16 turunun rövanş maçları büyük çekişmeye sahne oldu. İşte öne çıkan karşılaşmalar ve sonuçları: