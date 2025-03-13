Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı. Avrupa’nın dev ekipleri, yarı final biletini almak için mücadele edecek.
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı. Avrupa’nın dev ekipleri, yarı final biletini almak için mücadele edecek.
Son 16 Turu Tamamlandı
Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda son 16 turunun rövanş maçları büyük çekişmeye sahne oldu. İşte öne çıkan karşılaşmalar ve sonuçları:
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