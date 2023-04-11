Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları bugün başlayacak.
11/04/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak.
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.
Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Bugün
Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
12 Nisan Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)