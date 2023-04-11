Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları bugün başlayacak.

ads ads ads ads ads ads
11/04/2023

ads
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 Nisan Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

11/04/2023 09:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Şampiyonlar Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.