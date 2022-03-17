Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken, eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale kalan takımlar da belirleniyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar
17/03/2022
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Manchester City
Liverpool
Villarreal
Chelsea
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonuçları
1. Maçlar
Sporting CP 0 - 5 Manchester City
Paris Saint-Germain 1 - 0 Real Madrid
Salzburg 1 - 1 Bayern München
Inter 0 - 2 Liverpool
Chelsea 2 - 0 Lille
Villarreal 1 - 1 Juventus
Benfica 2 - 2 Ajax
Atletico Madrid 1 - 1 Manchester United
2. Maçlar
Liverpool 0 - 1 Inter (Toplamda 2-1 Liverpool)
Bayern München 7 - 1 Salzburg (Toplamda 8-2 Bayern Münih)
Manchester City 0 - 0 Sporting CP (Toplamda 5-0 Manchester City)
Real Madrid 3 - 1 Paris Saint-Germain (Toplamda 3-2 Real Madrid)
Manchester United 0 - 1 Atletico Madrid (Toplamda 2-1 Atletico Madrid)
Ajax 0 - 1 Benfica (Toplamda 3-2 Benfica)
Juventus 0 - 3 Villarreal (Toplamda 4-1 Villarreal)
Lille 1 - 2 Chelsea (Toplamda 4-1 Chelsea)
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi ne zaman?
2021/2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final kura çekimleri, 18 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 14:00’da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.