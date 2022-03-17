Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken, eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale kalan takımlar da belirleniyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

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17/03/2022

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Münih

Benfica

Manchester City

Liverpool

Villarreal

Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonuçları

1. Maçlar
Sporting CP     0 - 5     Manchester City   
Paris Saint-Germain     1 - 0     Real Madrid    
Salzburg     1 - 1     Bayern München
Inter     0 - 2     Liverpool    
Chelsea     2 - 0     Lille 
Villarreal     1 - 1     Juventus  
Benfica     2 - 2     Ajax     
Atletico Madrid     1 - 1     Manchester United    

2. Maçlar
Liverpool     0 - 1     Inter  (Toplamda 2-1 Liverpool)
Bayern München     7 - 1     Salzburg (Toplamda 8-2 Bayern Münih)
Manchester City     0 - 0     Sporting CP (Toplamda 5-0 Manchester City)
Real Madrid     3 - 1     Paris Saint-Germain (Toplamda 3-2 Real Madrid)
Manchester United     0 - 1     Atletico Madrid (Toplamda 2-1 Atletico Madrid)
Ajax     0 - 1     Benfica (Toplamda 3-2 Benfica)
Juventus     0 - 3     Villarreal (Toplamda 4-1 Villarreal)
Lille     1 - 2     Chelsea (Toplamda 4-1 Chelsea)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi ne zaman?

2021/2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final kura çekimleri, 18 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 14:00’da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. 

17/03/2022 09:00
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, sporfutbol
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