Şampiyonlar Ligi'nde çılgın geri dönüşlerin akşamı

Şampiyonlar Ligi'nde günün 19.45 seansı maçları büyük heyecana sahne oldu. Hafta sonu lig maçında Cadiz karşısında 2-0 geriye düşen Atletico Madrid, geri dönerek maçı 3-2 kazanmıştı. İspanyol ekibi, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşe imza atarak Feyenoord'u mağlup etti. Antwerp ise sahasında 2-0 öne geçtiği Shakhtar Donetsk'e 3-2 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde günün 19.45 seansı maçlarında Atletico Madrid ile Feyenoord ve Antwerp ile Shakhtar karşı karşıya geldi.

E grubunda Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Feyenoord'a karşı geri düşmesine rağmen 1-2'den maçı 3-2'ye getirdi.

Maçta goller; 7. dakikada Hermoso (KK), 12. dakikada Morata, 34. dakikada Hancko, 45+4. dakikada Griezmann ve 47. dakikada Morata'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Feyenoord ise 3 puanda kaldı.

Belçika'da Shakhtar Donetsk'den büyük geri dönüş

H grubunda ise Antwerp ve Shakhtar Donetsk ilk puanlarını almak için karşılaştı.

İlk maçlarında yenilen iki takımın maçında Antwerp 2-0 öne geçse de Shakhtar maçı 3-2 kazandı.

Maçta goller; 3. dakikada Muja, 33. dakikada Balikwisha, 48. dakikada Sikan, 71. dakikada Rakitskyi ve 76. dakikada Sikan'dan geldi.

90+7'de Alderweireld, penaltıyı dışarı vurdu.

Bununla birlikte Shakhtar Donetsk 3 puana yükselirken, grupta tek puanı olmayan takım olarak Royal Antwerp kaldı.