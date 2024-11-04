Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar: 4. haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılışında PSV-Girona ve Slovan Bratislava-Dinamo Zagreb karşılaşmaları oynanacak.

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04/11/2024

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Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar: 4. haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılışında PSV-Girona ve Slovan Bratislava-Dinamo Zagreb karşılaşmaları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi yarın açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

⚽ ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Devler Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Kasım Salı

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

04/11/2024 11:04
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TAGS: spor, kktc
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