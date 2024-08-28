Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor: Yeni formatla ilk kura

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi yarın yapılacak. Devler Ligi'ne katılacak son 4 takım bugün belli olacak.

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28/08/2024

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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor: Yeni formatla ilk kura

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yarın gerçekleştirilecek.

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

28/08/2024 13:37
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TAGS: Şampiyonlar Ligi, spor
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