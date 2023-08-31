Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonu resmen başlıyor. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonu kuraları çekildi. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da başlayan kura çekiminde belli oldu.

Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu.

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu

A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D GRUBU: Benfica, Inter, RB Salzburg, Real Sociedad

E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F GRUBU: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp