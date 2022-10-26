Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (Puan durumu ve fikstür)
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 5’inci haftada oynanan 8 mücadele ile devam etti.
26/10/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında E, F, G ve H Grubu’nda 8 maç oynandı.
E Grubu’nda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu ve rakibini 4-0’la geçmeyi başardı.
F Grubu’nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde Real Madrid’i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı. Leipzig, bu sezon İspanyol ekibini mağlup eden ilk takım oldu.
G Grubu’nda ise Sevilla evinde Kopenhag’ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti. Alman ekibi Borussia Dortmund’un evinde İngiliz ekibi Manchester City’yi ağırladığı mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus’u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Paris Saint-Germain, Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.
11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.
- Messi tarih yazdı
Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem 2+ gol atan hem de 2+ asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.(35 yaş 123 gün) Arjantinli yıldız, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçları, bugün A, B, C ve D Grubu’nda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.
Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
E GRUBU
Salzburg - Chelsea: 1-2
Dinamo Zagreb - Milan: 0-4
F GRUBU
Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1
RB Leipzig - Real Madrid: 3-2
G GRUBU
Sevilla - Kopenhag: 3-0
Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0
H GRUBU
Benfica - Juventus: 4-3
PSG - Maccabi Haifa: 7-2