Şampiyonlar Liginde grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu.

Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında, Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Kopenhag adını gruplara yazdırdı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Norveç'in Bodo/Glimt'i normal süresini 2-1 önde bitirdiği uzatmaya giden maçta 4-1 yenerek gruplara kaldı.

Play-off turunun ilk maçında 2-2 berabere kalan PSV (Hollanda) ile Rangers (İskoçya) Hollanda'da karşı karşıya geldi. Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda bulunduğu Rangers, rakibini deplasmanda rakibini 1-0 yenerek gruplara kalmayı başaran takım oldu.

Maça yedek başlayan Rıdvan süre alamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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25/08/2022 09:41