Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Tete'den

Galatasaray'ın yıldızı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı.



Mücadele 2-0 geri düşen temsilcimiz Galatasaray, Sacha Boey ve Tete'nin attığı gollerle 2-2'yi yakalamış ve müsabakadan 1 puanla ayrılmıştı.

TETE'DEN İLK GOL

Tete, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kopenhag'a atarken, bu gol Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Golü adayları arasında yer almıştı.

Tete'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne Lens'in 10 numarası Angelo Fulgini, Lazio kalecisi Ivan Provedel ve Barcelona'nın hücumcusu Joao Felix'in attığı goller aday gösterildi.



Üç rakibinin arasından sıyrılan Tete'nin golü, Devler Ligi'nde haftanın golü seçildi.