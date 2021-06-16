Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi zamanı! Galatasaray’ın rakibi belli oluyor…

Süper Lig’de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan ve şampiyon Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde eden Sivasspor da organizasyona eleme turlarından başlayacak.

2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek takımlardan olan Galatasaray’ın 2. ön elemedeki rakibi belli oluyor. UEFA'nın, İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Galatasaray Kulübü, PSV, Celtic veya Sparta Prag'dan biriyle eşleşecek. Kura çekimine 26 takım katılacak. Bu ekiplerden 20’si “Şampiyonlar Yolu” kategorisinde, 6’sı ise “Lig Yolu” kategorisinde yer alacak. ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz’da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz’da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

SİVASSPOR’UN RAKİBİ 14.30’DA BELLİ OLACAK

Sivasspor’un 2. ön eleme turundaki rakibi ise TSİ 14.30’da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçına 22, ikinci müsabakasına ise 29 Temmuz’da çıkacak.

GALATASARAY GRUPLARA NASIL KALIR?

Galatasaray’ın gruplara kalması için 2. ön elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off’taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Kupa 1’e 2. turda veda ederse Avrupa’ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Avrupa Ligi Play-Off’una, Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak.

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16/06/2021 13:14