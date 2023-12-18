Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, işte son 16 turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak.Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşemediği kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

PSG (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)