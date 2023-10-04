Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem geri dönüş ve 90+4 mucizesi
04/10/2023
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Union Berlin sahasında Braga ile karşılaştı. Union Berlin, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 3-2 Braga üstünlüğüyle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda Union Berlin, sahasında Braga'yı konuk etti. Bununla birlikte Alman ekibi tarihinde ilk kez sahasında Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçen Berlin, skoru koruyamadı ve mücadele 3-2 Braga üstünlüğüyle sona erdi.
Armindo Bruma sahne aldı; 90+4'te Castro yıktı
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Union Berlin üstünlüğüyle sona erdi. 51. dakikada güzel bir gole imza atan Armindo Bruma takımına beraberliği getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Castro köşeye yerden vurduğu şutta golü buldu ve takımına galibiyeti getirdi.
Bununla birlikte Union Berlin puanla henüz tanışamadı. İlk puanlarını alan Braga 3 puana yükseldi.
Diğer taraftan Braga'da Serdat Saatci maça ilk 11'de başladı. Stoper oyuncusu maçta 90 dakika forma giydi.
Union Berlin taraftarı UEFA'ya yüklendi
Union Berlin taraftarları UEFA kuralları gereği kendi stadyumlarında oynayamamalarını açtıkları pankartla eleştirdi. Union Berlin tribünleri: "Sporu umursamıyorsunuz, umursadığınız tek şey para!" yazılı pankart açtı.