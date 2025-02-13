Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maçları, oynanan dört karşılaşmayla sona erdi. Devler Ligi’nde çeyrek final yolunda kritik eşleşmelerde alınan sonuçlar, rövanş mücadeleleri öncesinde büyük bir heyecan yarattı.
YAYIN TARİHİ:
13/02/2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maçları, oynanan dört karşılaşmayla sona erdi. Devler Ligi’nde çeyrek final yolunda kritik eşleşmelerde alınan sonuçlar, rövanş mücadeleleri öncesinde büyük bir heyecan yarattı.
İlk maçların sonuçları şöyle:
- Club Brugge 2-1 Atalanta
- Celtic 1-2 Bayern Münih
- Feyenoord 1-0 Milan
- Monaco 0-1 Benfica
Turun rövanş maçları, 18 Şubat’ta oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
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