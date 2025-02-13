Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maçları, oynanan dört karşılaşmayla sona erdi. Devler Ligi’nde çeyrek final yolunda kritik eşleşmelerde alınan sonuçlar, rövanş mücadeleleri öncesinde büyük bir heyecan yarattı.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
13/02/2025

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maçları, oynanan dört karşılaşmayla sona erdi. Devler Ligi’nde çeyrek final yolunda kritik eşleşmelerde alınan sonuçlar, rövanş mücadeleleri öncesinde büyük bir heyecan yarattı.

İlk maçların sonuçları şöyle:

  • Club Brugge 2-1 Atalanta
  • Celtic 1-2 Bayern Münih
  • Feyenoord 1-0 Milan
  • Monaco 0-1 Benfica

Turun rövanş maçları, 18 Şubat’ta oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off ilk maçları tamamlandı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.