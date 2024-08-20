Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 3 maçla başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 7 takımın belli olacağı play-off turu bugün başlayacak. Bu turda mücadele eden Galatasaray, Young Boys'la ilk maçını yarın oynayacak.
20/08/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 7 takımın belli olacağı play-off turu bugün başlayacak. Bu turda mücadele eden Galatasaray, Young Boys'la ilk maçını yarın oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu bugün yapılacak üç maçla başlayacak.
"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda bugün 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.
Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçların programı şöyle:
20 Ağustos Salı:
GNK Dinamo - Karabağ
Bodo/Glimt - Kızılyıldız
Lille - Slavia Prag
21 Ağustos Çarşamba:
Midtjylland - Slovan Bratislava
Malmö - Sparta Prag
Dinamo Kiev - Salzburg
Young Boys - Galatasaray