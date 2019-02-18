Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih ve 20 Şubat Çarşamba günü Atletico Madrid-Juventus, Schalke 04-Manchester City maçları oynanacak.
18/02/2019
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.
Fransa temsilcisi Olympique Lyon’un yarın İspanya ekibi Barcelona’yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto’yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax’ı 2-1 yendi. Tottenham’ın evinde Borussia Dortmund’u 3-0’lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.
Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)
20 Şubat:
Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)