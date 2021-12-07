UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor. Son maçlar öncesi 11 takım son 16 turu biletini kaptı.



- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar;



Ajax

Bayern Münih

Chelsea

Juventus

Liverpool

Manchester United

Real Madrid

Inter

Paris Saint-Germain

Manchester City

Sporting

- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?



Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede?



Geçen sezon Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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07/12/2021 11:13